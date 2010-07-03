Собянин утвердил генеральную схему газоснабжения Москвы до 2030 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве утверждены генеральная схема газоснабжения и схема внешнего газоснабжения до 20230 года. Подписанное Сергеем Собяниным постановление появилось на официальном портале мэра и правительства столице.

Генеральная схема газоснабжения определит пути развития и технического перевооружения городской системы газораспределения. Это обеспечит развитие города.

Схема нужна для надежной работы системы подачи газа и снятия ограничений на подключение новых потребителей. Кроме того, она позволит снизить капитальные и эксплуатационные затраты при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства.

В конце марта российское правительство отказалось от установки "умных счетчиков" газа в жилых домах. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, такие изменения могли привести к росту цен.