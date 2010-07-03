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17:06

Кабмин отказался от установки "умных счетчиков" газа

экономика общество

17:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российское правительство решило временно отказаться от установки "умных счетчиков" газа в жилых домах. Все дело в чрезмерной дороговизне и риске роста цен, отметил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он пояснил, что единственным источником финансирования проекта остаются тарифы на газ. Чтобы не поднимать плату а коммуналку, кабмин решил отложить идею до лучших времен.

"Подождем, когда они подешевеют и когда это не будет так чувствительно для потребителей газа", – уточнил Козак.

Как ранее писали СМИ, в конце марта Минэнерго оценило стоимость перевода граждан РФ на "умные счетчики" газа в 385 миллиарда рублей. Эксперты подсчитали, что повысит тарифы на 10–15%.

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экономика общество

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