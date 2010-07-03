Эксперт оценила сообщения о росте тарифов на газ из-за установки "умных" счетчиков

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Исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева в интервью Москве 24 прокомментировала сообщения о том, что тарифы на газ для россиян могут вырасти из-за установки "умных" счетчиков. По словам эксперта, "слухи" об установке таких приборов в ближайшее время очень сильно "раздуты".

"В этом нет абсолютно никакой угрозы. Для этого как минимум надо изменить законодательство, чтобы обязать тех, кто проживает в квартирах, ставить такие счетчики. У нас пока ни проекта, ни права нет относительно изменения этого законодательства. Поэтому ничего повышаться не будет", – рассказала она.

Разворотнева также добавила, что сама тема о повсеместном внедрении "умных" приборов обсуждается скорее в качестве "маловероятной".

"У нас в большинстве квартир счетчики на газ отсутствуют и действующее законодательство – это 261-ФЗ "Об энергоэффективности" – говорит о том, что приборы учета газа должны устанавливать только те домохозяйства, где потребление превышает два кубометра в час. Это либо частные дома, либо квартиры, в которых есть газовой котел. Такие у нас тоже встречаются, но не часто. То есть речь о массовой установке в квартирах этих газовых счетчиков не идет", – подчеркнула Разворотнева.



Светлана Разворотнева исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" У нас нет необходимости и обязанности устанавливать приборы учета газа в квартирах по действующему законодательству.

Ранее появилась информация о том, что стоимость установки интеллектуальных систем учета электроэнергии в России может составить 385 миллиардов рублей.

Как сообщили СМИ, Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению "умных" приборов. Такая система в частности включает установку счетчиков в квартиры с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.

Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тысяч рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (две-пять тысяч рублей), а оплата за тариф при этом может подняться на 5–10%. Ввести в употребление счетчики планируется с 1 января 2022 года.

31 января стало известно, что россияне начнут оплачивать газ по приборам учета. Сообщалось, что инициатива направлена на усложнение подмены показаний счетчиков.



Ксения Руденко