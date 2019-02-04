Квартиры россиян спасут от нештатных ситуаций с газом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В госкорпорации "Ростех" разработали систему газовой безопасности для жилых многоквартирных домов, которая автоматически оповещает о нештатной ситуации. Также система способна перекрыть подачу газа, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

Как уточняется, комплексную систему газовой безопасности "Ростех" разработал совместно с холдингом "Росэлектроника".

"Система позволяет в режиме реального времени по каналам GSM и Wi-Fi передавать информацию об утечке газа на диспетчерский пульт и автоматически перекрывать подачу газа, предотвращая чрезвычайные происшествия", – приводит текст сообщения Агентство "Москва".

Система работает посредством GSM и Wi-Fi. GSM-модуль отправляет SMS об утечке газа на три номера, установленных по желанию владельца. Подача газа будет перекрыта автоматически в случае утечки.

Как уточняется, модуль Wi-Fi планируют вывести в продажу во втором квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что министерство экономического развития одобрило поправки Минстроя, предполагающие установку в жилых домах "умные счетчики" на газ. Изменения приведут к тому, что россияне начнут оплачивать газ по приборам учета. Чтобы не допустить нарушений, поставщиков газа обяжут ставить на счетчики антимагнитные пломбы.