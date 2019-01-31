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10:35

Россиян обяжут платить за газ по счетчикам

экономика

10:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поправки Минстроя, одобренные министерством экономического развития, усложнят подмену показаний газовых счетчиков. Изменения приведут к тому, что россияне начнут оплачивать газ по приборам учета, пишут "Известия".

Если в квартире нет счетчиков, хозяевам придется заплатить в полтора раза больше. А если приборы установлены, но их показания занижаются с целью экономии, с людей взыщут средства по нормативу за шесть месяцев с применением повышающего коэффициента 10.

Чтобы не допустить нарушений, поставщиков газа заставят ставить на счетчики антимагнитные пломбы.

Рассмотреть законопроект в Госдуме могут уже в этом году. Парламентарии уверены, что полномочия по разработке новой системы и установке счетчиков необходимо передать "Газпрому".

Ранее СМИ написали, что в ближайшие годы установка "умных счетчиков" на газ в России может стать обязательной. Однако в правительстве страны не подтвердили эту информацию.

экономика

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