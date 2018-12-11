Правительство не подтверждает обязательную установку "умных счетчиков"

Фото: ТАСС/Zuma/Patrick Lefevre
Российское правительство не обсуждает идею обязательной установки "умных счетчиков" на газ. Такое заявление сделал пресс-секретарь вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус, передает ТАСС.
Он уточнил, что совещание у Козака касалось систем учета в электроэнергетике. Тем самым Джус прокомментировал публикацию "Коммерсанта", где сообщалось, что вице-премьер поручил разработать предложения по внедрению подобных счетчиков.
Ранее появилась информация, что в ближайшие годы россиян обяжут устанавливать "умные счетчики" на газ. При этом утверждалось, что переход на новую систему учета будет стоить около 130 миллиардов рублей, а один счетчик обойдется владельцу квартиры в пять тысяч рублей.
Журналисты сослались на представителей отрасли, заявивших, что в настоящий момент эта тема находится "в зачаточной стадии". При этом они подчеркнули, что стоимость установки газовых "умных счетчиков" будет дороже, чем в энергетике.
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