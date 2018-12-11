Россиян обяжут установить в квартирах "умные счетчики" на газ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ближайшие годы установка "умных счетчиков" на газ в России может стать обязательной. Разработать предложения о внедрении таких систем вице-премьер Дмитрий Козак поручил уже к марту 2019 года.
По данным "Коммерсанта", переход на новую систему учета будет стоить около 130 миллиардов рублей. Как рассказали источники издания в правительстве, на совещании с вице-премьером эта тема подробно не обсуждалась, однако в итоге все равно попала в протокол. Как говорят представители отрасли, в настоящий момент эта тема находится "в зачаточной стадии". При этом они отмечают, что стоимость установки газовых "умных счетчиков" будет дороже, чем в энергетике. По предварительным оценкам, один счетчик будет обходиться владельцу квартиры в 5 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, за последние несколько лет в Москве реконструировали все шесть системообразующих ГРП Москвы, через которые в город поступают основные объемы газа из магистральных газопроводов "Газпрома". Общая протяженность газовых сетей, обеспечивающих снабжение газом потребителей Москвы, составляет 10,9 километра – это Мосгаз, Мособлгаз и Кольцевой газопровод Москвы.
По словам Сергея Собянина, в столице также продолжится плановый ремонт газовых сетей, будут реализованы многие другие мероприятия, которые позволят сделать газоснабжение в Москве еще более надежным и эффективным.
В настоящий момент в Москве газифицировано 1,81 миллиона квартир, в которых установлено 1,81 миллиона газовых плит и 131,5 тысячи газовых водонагревателей. А начиная с 2010 года, в рамках программы модернизации Мосгаз провел реконструкцию более 700 километров газовых сетей и 79 ГРП, в том числе с начала 2018 года – 86 километров газовых сетей и 10 ГРП.
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