Тарифы на газ в России могут вырасти

Стоимость установки интеллектуальных систем учета электроэнергии в России может составить 385 миллиардов рублей.
Как сообщает газета "Известия", Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению "умных" приборов.
В частности, система включает внедрение счетчиков в квартиры с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.
Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тысяч рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тысяч рублей).
Отмечается, что расходы на монтаж планируется включить в тариф для населения. По мнению экспертов, таким образом, рост платежей может составить 5–10 процентов.
31 января стало известно, что россияне начнут оплачивать газ по приборам учета. Сообщалось, что инициатива направлена на усложнение подмены показаний счетчиков.
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