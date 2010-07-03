Системы газоснабжения заменят в 180 домах Москвы в I полугодии 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 180 домах Москвы заменят системы газоснабжения в I полугодии 2019 года. Замена пройдет в рамках программы капитального ремонта, сообщает Агентство "Москва".

При проведении ремонта предусмотрена замена кранов, установка диэлектрических вставок и гибких соединительных подводок. Это необходимо для автоматического выключения подачи газа при пожаре и защиты от "блуждающих" токов.

Качество монтажа в обязательном порядке проверят сотрудники специализированной эксплуатирующей организации – Мосгаза или Мособлгаза в ТиНАО.

Региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. На сегодняшний день программа включает почти 28 тысяч домов.

19 марта семь человек отравились бытовым газом в подмосковном Чехове. Среди пострадавших были трое детей. Все они доставлены в центральную районную больницу Чехова.