Семь человек отравились газом в Чехове

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Семь человек отравились бытовым газом в подмосковном Чехове, рассказал РИА Новости представитель региональных экстренных служб во вторник, 19 марта.

Он отметил, что среди пострадавших были трое детей. Все они доставлены в центральную районную больницу Чехова. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце февраля текущего года в деревне Рассказовка угарным газом отравились девять рабочих. Они работали в доме на улице Тарковского, в котором на протяжении нескольких часов был включен генератор.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.