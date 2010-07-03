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10:55

Семь человек отравились газом в Чехове

происшествия

10:55

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Фото: ТАСС/Сорокин Донат

Семь человек отравились бытовым газом в подмосковном Чехове, рассказал РИА Новости представитель региональных экстренных служб во вторник, 19 марта.

Он отметил, что среди пострадавших были трое детей. Все они доставлены в центральную районную больницу Чехова. В настоящий момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

В конце февраля текущего года в деревне Рассказовка угарным газом отравились девять рабочих. Они работали в доме на улице Тарковского, в котором на протяжении нескольких часов был включен генератор.

Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

происшествия

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