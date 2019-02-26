Девять рабочих отравились угарным газом в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Отравление угарным газов выявили у девяти человек, которые ночью работали в деревне Рассказовка. Всех их доставили в больницу, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавшие трудились в доме на улице Тарковского. На протяжении нескольких часов в здании был включен генератор.

Отмечается, что один из отравившихся сейчас находится в тяжелом состоянии.