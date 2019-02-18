"Поверочное рабство" по всем видам услуг могут отменить с 2020 года

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Поверочное рабство" по всем видам услуг могут отменить в России с 2020 года. Комитет Совета Федерации по соцполитике планирует в весеннюю сессию разработать соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава комитета Валерий Рязанский

"Я думаю, что этот законопроект появится обязательно в весеннюю сессию, не буду загадывать по срокам, работу мы ведем. Считаем, что было бы хорошо синхронизировать временные параметры будущего закона и уже принятого, чтобы он тоже вступил в силу с середины 2020 года, мы будем к этому стремиться", – цитирует его слова ТАСС.

В настоящий момент по данному вопросу идет работа с Минстроем. Глава министерства Владимир Якушев поддержал предложения комитета переложить обязанность следить за корректностью показаний счетчиков на снабжающие организации. Рязанский не исключил, что процесс освобождения жильцов от "поверочного рабства" по всем видам услуг реализуют с помощью интеллектуальных систем учета.

В начале февраля стало известно, что проект закона, который избавит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды, планирует внести в Госдуму Росстандарт. Как сообщал глава федерального агентства Алексей Абрамов, проверка счетчиков должна находиться в компетенции специальных служб. Граждан следует полностью освободить от того, что уже известно как "поверочное рабство".

В случае принятия поправок от жильцов потребуется лишь обеспечение доступа к счетчикам для специалистов. Абрамов добавил, что инициатива даже поможет россиянам сэкономить. Глава Росстандарта подчеркнул, что в этом вопросе нужны государственные решения, так как жители не готовы самостоятельно обращаться за таким видом обслуживания.