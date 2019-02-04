Россиян планируют избавить от "поверочного рабства"

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Проект закона, который избавит россиян от забот по проверке правильности работы счетчиков воды, планирует внести в Госдуму Росстандарт. Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава федерального агентства Алексей Абрамов.

По словам чиновника, проверка счетчиков должна находиться в компетенции специальных служб. Граждан следует полностью освободить от того, что уже известно как "поверочное рабство".

В случае принятия поправок от жильцов потребуется лишь обеспечение доступа к счетчикам для специалистов. Абрамов добавил, что инициатива даже поможет россиянам сэкономить.

Глава Росстандарта подчеркнул, что в этом вопросе нужны государственные решения, так как жители не готовы самостоятельно обращаться за таким видом обслуживания.

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