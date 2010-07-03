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11:11

На российских автомагистралях предложили сузить левую полосу

транспорт дороги

11:11

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Фото: Александр Сивцов/Москва 24

Специалисты Российского дорожного научно-исследовательского института (РОСДОРНИИ) провели исследование, в котором говорится, что ширину крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, на магистралях можно сузить с 3,75 до 3,5 метра, передает RT.

Эксперимент проводился на автомагистрали М9 "Балтия" и на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Специалисты учитывали размер зазоров безопасности и среднюю ширину легковых автомобилей.

Исследователи пришли к выводу, что на магистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос может быть сокращена до 3,5 метра. При этом скорость и безопасность движения не изменятся.

Ранее сообщалось, что глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев поддержал идею Минтранса перекрасить в желтый цвет линии, разделяющие встречные полосы движения на трассах.

Эксперт напомнил, что больше всего ДТП со смертельным исходом происходят после выезда на встречку. Он привел в пример Скандинавские страны, где похожие с нашей страной климатические условия, но число аварий снижается, в том числе благодаря желтой разделительной разметке.

транспорт дороги

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