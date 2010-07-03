Залдастанов рассказал о праздновании 30-летия "Ночных волков"

Фото: vk.com/hirurgnw

Президент клуба "Ночные волки" Александр (Хирург) Залдастанов рассказал о праздновании 30-летия клуба. По его словам, на праздник приехали байкеры со всего мира, сообщает ИА "НСН".

"Многие отделения нашего Клуба, от Австралии до Якутии, привезли с собой фотографии, какие-то интересные мотоциклы", – отметил Залдастанов.

По его словам, были подготовлены стенды и выставки, посвященные истории клуба, прошел концерт с музыкантами.

Также состоялся традиционный пробег мотоколонны, праздничный фейерверк, концерт, байк-шоу и многое другое. Празднование продолжалось два дня.