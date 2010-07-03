В Совфеде осудили реакцию посольства США на визит Путина в Крым

12 августа, 22:10
12 августа, 22:10
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Фото: www.kremlin.ru
Реакцию американского посольства на Украине на визит Владимира Путина в Крым прокомментировал RT представитель комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков.
Сенатор отметил, что США постоянно "вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России". По поводу визита президента РФ в Крым Цеков заявил, что "Владимир Путин приехал на территорию своей страны". "Крым вошел в состав России после заключения соответствующего соглашения 18 марта 2014 года по просьбе крымчан после проведения референдума", – напомнил сенатор.
По словам Цекова, учитывая современные реалии, заявление посольства Штатов на Украине "выглядит по меньшей мере глупо". Американцы, считает сенатор, "просто не видят очевидного, надеются на то, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма". "Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт", – подытожил представитель Совфеда.
Ранее посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым. Как говорится в Twitter американской дипмиссии, Вашингтон поддерживает позицию МИД Украины по данному вопросу.
10 августа Владимир Путин посетил международное байкерское шоу в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки". На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент также побывал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", где посмотрел спектакль "Грифон".
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