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01:12

Путин похвалил спектакль "Грифон", который посмотрел в Крыму

власть культура политика

01:12

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин после просмотра спектакля "Грифон" дал высокую оценку работе творческого коллектива. Президент России ответил на вопрос генерального продюсера Саиды Медведевой о том, понравился ли ему спектакль. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и в общем смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята", – поблагодарил артистов и организаторов Путин.

Сообщается, что выступление прошло на сцене государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму. В конце спектакля произошел инцидент: два молодых артиста, исполнившие роли мальчика Вани и девочки Маши, поскользнулись на влажных подмостках и не смогли выйти на финальный поклон. Президент сразу же поинтересовался самочувствием актеров.

"Как твоя спина? Упал? Растянул спину?", – спросил Путин у мальчика.

В ответ юноша заверил главу государства, что все в порядке.

Ранее Владимир Путин поздравил клуб "Ночные волки" с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму. Президент отметил, что участники клуба выбрали хорошее место для проведения мероприятия.

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