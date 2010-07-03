Путин, Меркель и Макрон преподали Киеву урок – СМИ

13:23
13:23
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Фото: www.kremlin.ru
Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок". Об этом пишет украинское издание "Главред".
Автор материала утверждает, что, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу, главы трех стран продемонстрировали, что не намерены собираться по первому его зову, если у него нет конкретных предложений.
Также в статье Зеленского называют "неопытным популистом", не понимающим роли дипломатии на международной арене и полагающимся только на личный подход. Автор статьи утверждает, что серьезные политические лидеры, напротив, проводят внешнюю политику через профессиональных дипломатов.
"У него [Зеленского] нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу. Как результат – Зеленский ведет себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге", – сказано в материале.
Ранее Зеленский рассказал, что в среду, 7 августа, у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Президент Украины отметил, что "разговор был долгим", и он попросил Путина "повлиять на ту сторону" конфликта.
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