Путин, Меркель и Макрон преподали Киеву урок – СМИ

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Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон преподали Киеву "жесткий урок". Об этом пишет украинское издание "Главред".

Автор материала утверждает, что, отказав президенту Украины Владимиру Зеленскому в экстренной встрече по Донбассу, главы трех стран продемонстрировали, что не намерены собираться по первому его зову, если у него нет конкретных предложений.

Также в статье Зеленского называют "неопытным популистом", не понимающим роли дипломатии на международной арене и полагающимся только на личный подход. Автор статьи утверждает, что серьезные политические лидеры, напротив, проводят внешнюю политику через профессиональных дипломатов.

"У него [Зеленского] нет пока собственного видения, собственной стратегии, он не знает, что делать на Донбассе, что предложить обществу. Как результат – Зеленский ведет себя ситуативно, стараясь угодить всем и заботясь главным образом о своем рейтинге", – сказано в материале.

Ранее Зеленский рассказал, что в среду, 7 августа, у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Президент Украины отметил, что "разговор был долгим", и он попросил Путина "повлиять на ту сторону" конфликта.

