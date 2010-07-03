В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

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Владимир Зеленский рассказал, что в среду, 7 августа, у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины после обстрелов и гибели военных.

"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру", – цитирует ТАСС украинского лидера.

Зеленский подчеркнул, что "разговор был долгим". Политик попросил своего российского коллегу "повлиять на ту сторону" конфликта.

В Кремле подтвердили факт переговоров и то, что звонок состоялся по инициативе Киева.

"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", – говорится в сообщении.

Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.

В Киеве заявляют, что в зоне силовой операции в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Власти считают, что обстрелы происходили со стороны ополченцев. В связи с этим Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" возобновить переговоры. При этом Украина привела войска на границе в полную боевую готовность.

В ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, оно было согласовано контактной группой на встрече в Минске. Договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины.

Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор 11 июля. Президенты условились продолжать контакты в "нормандском формате".

