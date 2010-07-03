В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Зеленским

Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Владимир Зеленский рассказал, что в среду, 7 августа, у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на юго-востоке Украины после обстрелов и гибели военных.
"Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Срочно ему позвонил. Сказал, что это нас не приближает к миру", – цитирует ТАСС украинского лидера.
Зеленский подчеркнул, что "разговор был долгим". Политик попросил своего российского коллегу "повлиять на ту сторону" конфликта.
В Кремле подтвердили факт переговоров и то, что звонок состоялся по инициативе Киева.
"Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения", – говорится в сообщении.
Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
В Киеве заявляют, что в зоне силовой операции в Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих. Власти считают, что обстрелы происходили со стороны ополченцев. В связи с этим Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" возобновить переговоры. При этом Украина привела войска на границе в полную боевую готовность.
В ночь на 21 июля в Донбассе вступило в силу очередное перемирие, оно было согласовано контактной группой на встрече в Минске. Договоренности включают в себя запрещение любого ведения огня, а также ответственность лиц за нарушение режима тишины.
Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор 11 июля. Президенты условились продолжать контакты в "нормандском формате".
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: