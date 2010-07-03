В Совфеде высказались об идее Киева по созданию канала для "борьбы за умы"

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о планах замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко по созданию "русскоязычного телеканала" для "борьбы за умы".
Джабаров считает, что подобные попытки столкнуть Россию и Украины не дадут никаких результатов. "Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг. Украине и без этого хватает проблем, которые нужно решать в преддверии зимы", – цитирует его RT.
Россияне, которые, по заявлению Кирилла Тимошенко, станут целевой аудиторией телеканала, будут критически оценивать информацию от подобных СМИ, добавил сенатор.
Ранее стало известно, что украинские власти собираются создать "всемирный русскоязычный телеканал" для "информационной борьбы". По словам Кирилла Тимошенко, это необходимо для "борьбы за умы украинцев" в Донбассе и Крыму, а также "за умы россиян на территории России". Он отметил, что вариант запуска канала уже разработан.
В команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал. Однако идут переговоры с частными каналами о передаче прав на использование некоторых их программ.
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