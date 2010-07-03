Украинцев возмутила фотография Зеленского на пляже

Украинские интернет-пользователи раскритиковали Владимира Зеленского за фотографию с одесского пляжа, которую он опубликовал в своих соцсетях, передает РИА Новости.
На снимке глава Украины сидит в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
"В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <…> делает лав де труа на пляже. Больше сказать нечего", — возмутился один из пользователей Сети.
Еще один пользователь пригласил Зелинского в Донбасс – в зону боевых действий.
Некоторые комментаторы ничего предосудительного на снимке не увидели. Они пожелали украинскому лидеру приятного отдыха
"При Порошенко тоже война была, только он на Мальдивы мистером инкогнито летал. Думаю, что Зеленскому хватит своих ранее заработанных средств на отдых в Одессе. Человек имеет право на выходные", – написал пользователь интернета.
Ранее Виталий Кличко отметил сходство нынешнего президента Украины с Виктором Януковичем. Мэр Киева заявил, что Владимир Зеленский нарушит закон, если сместит его с нынешней должности.
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