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03:18

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

политика за рубежом

03:18

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Фото: ТАСС/ZUMA/Serg Glovny

Виталий Кличко заявил, что Владимир Зеленский нарушит закон, если сместит его с поста главы Киева. При этом мэр отметил сходство нынешнего президента Украины с Виктором Януковичем. Об сообщает РИА Новости.

"Если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который поступал точно так же", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также отметил, что каждый президент Украины хочет оказывать постоянное влияние на столицу.

"Потому что Киев так важен", – заключил Виталий Кличко.

В случае ухода с нынешней должности Кличко останется в статусе "Киевский городской голова".

Ранее офис Зеленского захотел уволить мэра Киева и уже попросил правительство подготовить соответствующее постановление. По некоторой информации, президент Украины хочет видеть главой столицы директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко.

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политика за рубежом

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