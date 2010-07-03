Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский очень огорчился после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. В этом уверен телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

"Зеленскому стало еще обиднее", – написал Соловьев на своей странице в Twitter.

Владимир Путин не стал поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины. Дмитрий Песков заявил, что российский президент поздравит нового украинского лидера тогда, когда будут достигнуты первые успехи в деле нормализации отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что украинское правительство готовит законопроект о расширении санкционного пакета против России. В запретный список попали 24 предприятия.