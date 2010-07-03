ФБР пытались заполучить черные ящики малайзийского Boeing в 2014 году

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Власти США и Украины хотели забрать себе бортовые самописцы малайзийского Boeing, который потерпел крушение в 2014 году. Об этом сообщил полковник Совета национальной безопасности Малайзии Мохамад Сакри. Его интервью появилось в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа, занимающегося расследованием обстоятельств трагедии.

Сообщается, что к Сакри вскоре после прибытия на место происшествия пришли агенты ФБР.

"Они обратились ко мне, чтобы я показал им "черный ящик". Я сказал – нет", – рассказал полковник.

Он также сообщил, что по прибытии в Киев местные власти заблокировали малазийской делегации доступ к месту катастрофы. Позднее украинская сторона также пыталась заставить передать им "черные ящики".

"Мы сказали – нет. Мы не можем этого позволить", – отметил полковник.

Документальный фильм Макса ван дер Верффа длится 28 минут. Кроме свидетельств полковника Мохамада Сакри лента включает в себя интервью малайзийского премьера Махатхира Мохамада. Режиссёром фильма выступила Яна Ерлашова.

Ранее власти США назвали российское приложение FaceApp угрозой национальной безопасности. Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР разобраться в этом вопросе.