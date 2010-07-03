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Москва 24

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14:24

В Госдуме назвали "смешным" протест Киева из-за поездки Путина в Крым

власть политика

14:24

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал протест украинского МИД из-за поездки Владимира Путина в Крым. Слова парламентария приводит RT.

"Весь этот процесс на Украине становится просто смешным, его никто не воспринимает всерьез", – отметил Водолацкий.

Он также добавил, что ноты протеста Киева никак не влияют ни на жизнь России, ни на международную обстановку.

Накануне глава российского государства посетил международное байкерское шоу в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки". На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Путин поздравил "Ночных волков" с десятилетием проведения шоу в Крыму, отметив, что эта традиция связана с поддержанием "всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека".

Также Путин побывал в государственном музее-заповеднике "Херсонес Таврический", где посмотрел спектакль "Грифон". Президент дал высокую оценку работе творческого коллектива, отметив, что все было "доходчиво и понятно".

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власть политика

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