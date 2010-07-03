МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Украинское министерство иностранных дел опубликовало у себя на официальном сайте заявление, в котором выражается протест из-за поездки Владимира Путина в Крым.

В ведомстве визит Путина на полуостров назвали "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Накануне российский лидер посетил международное байкерское шоу в Севастополе, организованное мотоклубом "Ночные волки". На мероприятие он приехал на мотоцикле "Урал" в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Путин поздравил "Ночных волков" с десятилетием проведения байк-шоу в Крыму, отметив, что данная традиция связана с поддержанием "всего самого лучшего, что может быть в сердце российского человека".