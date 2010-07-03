В Крыму оценили появление украинского флага в Судаке

09 августа, 20:57
09 августа, 20:57
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Фото: depositphotos/mariakarabella
В украинской общине Крыма прокомментировали ситуацию с появлением флага Украины над Судаком.
"Члены нашей украинской общины в Судаке никакого флага не поднимали. А вот некоторые украинские туристы на отдыхе навеселе иногда могут сделать необдуманные поступки", – передает РИА Новости сообщение глава общины Анастасии Гридчиной.
Она выразила уверенность, что после инцидента над Судаком будут развеваться флаги России, Украины и Белоруссии "как символ единения братских народов".
До этого советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев опубликовал в соцсетях фото и видео с поднятым на возвышенности флагом Украины. Он отметил, что "местные патриоты Украины" подняли флаг в крымском городе Судаке.
Гридчина посоветовала Ковалеву искать другие поводы, чтобы похвастаться развитием социально-экономической отрасли своего региона.
Ранее сообщалось, что украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны. Инцидент произошел на острове Каламос. Заселившись в отель, психолог из Киева Наталия Подоляк с группой детей решили развесить на балконах флаги Украины и "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии" (запрещена в России).
Другие постояльцы отеля пожаловались на украинцев, отметив, что те "оскорбляют их достоинство".
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