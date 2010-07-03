Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Украинских туристов выселили из отеля в Греции из-за демонстрации флагов страны, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на острове Каламос. Заселившись в отель, психолог из Киева Наталия Подоляк с группой детей решили развесить на балконах флаги страны, а также красно-черные полотна запрещенной в РФ "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии".
Спустя несколько дней на них пожаловались другие постояльцы отеля, указывая на то, что флаги "оскорбляют их достоинство". Тогда сотрудники гостиницы сняли все вывешенные полотна, отметив, что в частном отеле установлены свои правила.
По словам Подоляк, ее этот "шаг агрессии" шокировал, и в ходе разбирательств ей сообщили, что она нарушила закон Греции. Спустя несколько часов директор отеля решил выселить украинцев, пообещав вернуть деньги за последние оплаченные сутки.
Киевлянка рассказала, что в последний вечер их пребывания на отдыхе с ней приехал разбираться представитель туроператора, обвинив ее в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих.
Он объяснил, что другие путешественники были "недовольны красно-черными флагами, которые ассоциируются с национализмом и фашизмом".
Запрещенная в РФ экстремистская организация "Украинская повстанческая армия" была сформирована в октябре 1942 года. Она работала в основном на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания войны она продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами.
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