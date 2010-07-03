Фото: телеграм-канал "Караульный"

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители националистических организаций свалили бюст возле Дворца спорта. С помощью троса они сначала сбросили его, а затем сбили с памятника бронзовые буквы. На сам постамент при этом установили флаг Украины.

На инцидент уже отреагировал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он рассказал, что уничтожение бюста маршала Георгия Жукова в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы.

"Уничтожение памятника Жукову в Харькове направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы. Как и при (экс-президенте Украины Петре) Порошенко, национал-радикалы безнаказанны, а интересы жителей Юго-Востока приносятся властью в жертву террору и вандализму националистов", – заявил Медведчук у себя в микроблоге в Twitter.

В свою очередь, поваленную скульптуру Георгия Жукова пообещал восстановить мэр Харькова Геннадий Кернес. Он отметил, что бюст будет восстановлен в ближайшее время за счет фонда "Возрождение".

Принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" вступил в силу на Украине в мае 2015 года. Этот документ предусматривает, в том числе переименование городов и улиц, которые носят имена советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, куда входили более 500 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал волну негодования, поскольку в нем не было прописано четких границ его применения.

