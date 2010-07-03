Украинский чиновник выложил в Сеть письма крымчан о жизни на полуострове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который в 2010 году занимал пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал в социальных сетях цитаты из писем жителей полуострова, где они рассказывают о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией. Выдержки из документов цитирует РИА Новости.

"Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей. Это хорошо. Кругом много военных. Наверное, это тоже хорошо", – написал один из местных жителей.

Кроме того, крымчане отмечают спокойствие на улицах и в общественных местах, рост пенсий и зарплат, появление более благоприятной для бизнеса среды и положительные изменения в сфере медицины – например, новые больничные корпуса в Севастополе.

Обращают на себя внимание и некоторые негативные моменты, о которых пишут жители Крыма. Они жалуются, что "море стало грязным", периодически наблюдаются проблемы с работой банков, а "железнодорожный вокзал пустует". Некоторых при этом беспокоит большое количество патрульных и военных вокруг.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм, так что вопрос о статусе полуострова закрыт.