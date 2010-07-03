В Совфеде оценили слова Зеленского о "возвращении" Крыма

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма в состав Украины, передает RT.

"Не думаю, что подобные заявления следует рассматривать всерьез. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии: если Россия перестанет существовать. Этого никогда не произойдет. Полуостров совершенно случайно оказался в составе Украины, и теперь справедливость восторжествовала", – сказал сенатор.

По его словам, вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, уточнив, что если Владимир Зеленский продолжит настаивать на данной теме, то отношения между Россией и Украиной не приведут ни к чему хорошему и останутся "в тупике".

Ранее Зеленский заявил, что Крым "обязательно возвратится в состав Украины". Он также рассказал о планах упростить на законодательном уровне получение разрешения для переселенцев из Крыма на посещение родственников, оставшихся на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ.

Москва неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.

