СМИ сообщили о второй попытке США вывезти агента из России

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Фото: twitter.com/CIA
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще в 2016 году планировало вывезти своего агента из России. Однако тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники утверждает, что шпион был завербован ЦРУ "несколько десятилетий тому назад", после чего начал строить карьеру в России. В итоге, по утверждению издания, он занял "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". Причиной для его вывоза стал интерес со стороны СМИ.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что в 2017 году разведка тайно вывезла из России одного из своих самых ценных агентов. Этот шпион передавал информацию о внутренней деятельности Кремля. Источники телеканала указывают, что агента вывезти из-за небрежного отношения Дональда Трампа к засекреченной информации.
Ранее журнал New York Magazine назвал российским шпионом Дональда Трамп. О работе американского президента вначале на Советский Союз, а теперь и на Россию рассказал ряд источников. Якобы в 1987 году, когда будущий президент США прилетал в Москву, его сделали агентом Кремля. А как только к власти пришел Владимир Путин, в России якобы сразу родилась идея назначить Трампа главой американского государства. Встреча двух лидеров в Хельсинки оказалась ничем иным как, выражаясь языком разведчиков, "явка".
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