Кремль подтвердил работу "ценного шпиона"в администрации президента

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Фото: depositphotos/denisismagilov
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию СМИ, в которой Олега Смоленкова назвали американским шпионом.
По словам Пескова, Смоленков работал в администрации Кремля, но внутренним распоряжением был уволен несколько лет назад.
"Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен, его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей", – приводит его слова РИА Новости.
Пресс-секретарь президента добавил, что другой информацией он не располагает, а рассуждения американских СМИ являются жанром Pulp Fiction (Криминальное чтиво).
Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США еще в 2016 году планировало вывезти своего агента из России. Однако тот отказался, сославшись на семейные обстоятельства.
Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники опубликовала материал, в котором утверждалось, что шпион был завербован ЦРУ "несколько десятилетий тому назад", после чего начал строить карьеру в России. В итоге, как сообщало издание, он занял "влиятельную должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне". Причиной для его вывоза стал интерес со стороны СМИ.
Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что в 2017 году разведка тайно вывезла из России одного из своих самых ценных агентов. Этот шпион передавал информацию о внутренней деятельности Кремля. Источники телеканала указывают, что агента вывезти из-за небрежного отношения Дональда Трампа к засекреченной информации.
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