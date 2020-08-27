В РВСН разоблачили украинского шпиона

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Военного Ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные министерству обороны Украины, арестовали в Барнауле за госизмену. Об этом заявила Федеральная служба безопасности России, передает РИА Новости.

"В городе Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения", – сообщили в ФСБ. Известно, что фигуранта заключили под арест по статье "Государственная измена", ему может грозить до 20 лет колонии.

Ранее ФСБ задержала более 20 членов террористической ячейки в 3 регионах РФ. В ходе задержания у преступников были обнаружены и изъяты паспорта с ложными данными, пропагандистские видеоматериалы, запрещенная религиозная литература.