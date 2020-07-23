ФСБ задержала более 20 членов террористической ячейки в 3 регионах РФ

13:34
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"
ФСБ в ходе масштабной операции совместно с МВД и Росгвардии задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России).
"Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", – сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
По данным ФСБ, злоумышленники причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии.
В ходе задержания у преступников были обнаружены и изъяты паспорта с ложными данными, пропагандистские видеоматериалы, запрещенная религиозная литература.
Ранее в июле региональное управление ФСБ произвело задержание четырех вербовщиков международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) в Калининграде. По месту жительства задержанных проведены обыски.
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