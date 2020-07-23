ФСБ задержала более 20 членов террористической ячейки в 3 регионах РФ

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"

ФСБ в ходе масштабной операции совместно с МВД и Росгвардии задержала в Москве, Новосибирске и Красноярском крае членов межрегиональной структуры международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России).

"Задержаны 22 человека из числа ее главарей и рядовых участников", – сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ФСБ, злоумышленники причастны к преступлениям террористического характера, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии.

В ходе задержания у преступников были обнаружены и изъяты паспорта с ложными данными, пропагандистские видеоматериалы, запрещенная религиозная литература.

Ранее в июле региональное управление ФСБ произвело задержание четырех вербовщиков международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) в Калининграде. По месту жительства задержанных проведены обыски.

