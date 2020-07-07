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Сотрудники ФСБ пресекли теракт в Астраханской области, сообщает ТАСС. Задержан астраханец 1987 года рождения, который является сторонником запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Установлено, что подозреваемый собирался вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирии. Он принял решение совершить теракт с помощью вооруженного нападения на административные здания Астрахани.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Барнаула задержали иностранца, собиравшегося воевать в составе запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Выходец из Средней Азии 1998 года рождения пытался вылететь в Москву, чтобы затем отправиться на Ближний Восток.

По предварительным данным, мужчина, проживавший в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, познакомился по переписке с подозреваемыми в причастности к деятельности ИГ, находящимися за рубежом. В письмах он изъявил желание присоединиться к организации и выехать в зону конфликта.