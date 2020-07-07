На Алтае задержали иностранца, собравшегося воевать в составе террористической организации

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В аэропорту Барнаула задержали иностранца, собиравшегося воевать в составе запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Алтайскому краю.

В ведомстве уточнили, что выходец из Средней Азии 1998 года рождения пытался вылететь в Москву, чтобы затем отправиться на Ближний Восток.

По предварительным данным, мужчина, проживавший в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, познакомился по переписке с подозреваемыми в причастности к деятельности ИГ, находящимися за рубежом.

В письмах он изъявил желание присоединиться к организации и выехать в зону конфликта.

Ранее в Крыму задержали возможных участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир" – трех главарей и четырех участников.

По данным спецслужбы, задержанные осуществляли на полуострове вербовку граждан в свои ряды. У них были изъяты запрещенная литература, средства связи и электронные носители информации.