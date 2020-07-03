ФСБ сообщила о задержании группы исламистов в КЧР

11:54
Фото: ФСБ РФ
В Карачаево-Черкесии задержали пятерых членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", сообщает RT.
По данным ФСБ, задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, а также агитировали за создание на Северном Кавказе халифата.
В ходе спецоперации у злоумышленников изъяли 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
Задержанные дают признательные показания.
30 июня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Северной Осетии. Задержан россиянин 1990 года рождения, готовившийся подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий во Владикавказе.
По данным спецслужб, после теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток для участия в деятельности запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России за 10 лет предотвратили 159 терактов. По его словам, в целом за эти годы в стране удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: