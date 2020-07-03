ФСБ сообщила о задержании группы исламистов в КЧР

Фото: ФСБ РФ

В Карачаево-Черкесии задержали пятерых членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", сообщает RT.



По данным ФСБ, задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, а также агитировали за создание на Северном Кавказе халифата.

В ходе спецоперации у злоумышленников изъяли 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Задержанные дают признательные показания.

30 июня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Северной Осетии. Задержан россиянин 1990 года рождения, готовившийся подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий во Владикавказе.

По данным спецслужб, после теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток для участия в деятельности запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России за 10 лет предотвратили 159 терактов. По его словам, в целом за эти годы в стране удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.

