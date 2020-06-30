Во Владикавказе предотвращен теракт

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъём"

ФСБ предотвратила теракт в Северной Осетии, сообщает РИА Новости. Задержан россиянин 1990 года рождения, готовившийся подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий во Владикавказе.

По данным спецслужб, после теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток для участия в деятельности запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

В тайнике у задержанного обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него нашли переписку с боевиками ИГ, находящимися за границей.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. К нему планируется добавить статью о покушении на теракт.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России за 10 лет предотвратили 159 терактов. По его словам, в целом за эти годы в стране удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.

10 июня Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. В результате были задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ, поддерживавших связь с украинскими радикалами.

До этого СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии. Там был обнаружен тайник с самодельной бомбой. Сотрудники оперативных служб МВД и ФСБ начали устанавливать причастных к совершению данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.