Во Владикавказе предотвращен теракт

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Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъём"
ФСБ предотвратила теракт в Северной Осетии, сообщает РИА Новости. Задержан россиянин 1990 года рождения, готовившийся подорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий во Владикавказе.
По данным спецслужб, после теракта задержанный планировал уехать на Ближний Восток для участия в деятельности запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.
В тайнике у задержанного обнаружили компоненты самодельного взрывного устройства. Также у него нашли переписку с боевиками ИГ, находящимися за границей.
Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. К нему планируется добавить статью о покушении на теракт.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России за 10 лет предотвратили 159 терактов. По его словам, в целом за эти годы в стране удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.
10 июня Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. В результате были задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ, поддерживавших связь с украинскими радикалами.
До этого СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии. Там был обнаружен тайник с самодельной бомбой. Сотрудники оперативных служб МВД и ФСБ начали устанавливать причастных к совершению данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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