ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. В результате были задержаны пятеро подозреваемых граждан РФ, поддерживавших связь с украинскими радикалами, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе задержания были изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи. В настоящее время правоохранители устанавливают пособников задержанных.

Ранее СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии. Там был обнаружен тайник с самодельной бомбой. Сотрудники оперативных служб МВД и ФСБ начали устанавливать причастных к совершению данного преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.