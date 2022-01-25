Российские таможенники пресекли контрабанду военной продукции в США

Фото: пресс-служба ФТС России

Таможенники пресекли канал контрабанды военной продукции из России в США. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

"Сотрудники Минераловодской таможни пресекли канал контрабанды продукции военного назначения из России в США, организованный гражданином РФ через международные почтовые отправления", – говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий в почтовых отделениях Ставропольского края были изъяты посылки, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулеметам Калашникова, произведенным по заказу Минобороны СССР и находящимся в настоящее время на вооружении российской армии.

Также были проведены обыски в доме подозреваемого. Там обнаружили еще 172 магазина, сотни гильз и около тысячи пуль. По факту контрабанды военной продукции было возбуждено уголовное дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

В сентябре прошлого года ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников. Их подозревают в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения.

