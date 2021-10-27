В Хабаровске возбудили уголовные дела из-за контрабанды леса в Китай

11:31
Фото: depositphotos/Lumppini
В Хабаровске выявили контрабанду лесоматериалов в Китай на 3,2 миллиарда рублей, по данному факту возбуждено пять уголовных дел. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
В ведомстве установили, что две компании из Хабаровска с июня 2015 года по сентябрь 2019 года предоставляли в уполномоченные органы поддельную документацию с заниженной таможенной стоимостью лесоматериалов. По данным ФТС, контрабандными поставками в Китай было направлено свыше 708 тысяч кубометров древесины.
Подозреваемые в организации данной преступной схемы были задержаны, при обысках в их домах были обнаружены документы и технические средства, содержащие информацию о преступлениях.
"Возбуждено пять уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов"). Максимальное наказание за такое преступление – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до одного миллиона рублей", – заключили в ФТС.
Ранее в Ростовской области задержали сотрудников ФТС, причастных к организации крупного канала контрабанды табака. Общая стоимость нелегальной табачной продукции составила порядка 100 миллионов рублей.
Контрабанда 40 тонн табака осуществлялась под руководством должностных лиц Южного таможенного управления ФТС России.
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