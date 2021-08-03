В Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза 75 тыс евро из Амстердама

13:08
Фото: depositphotos/darknula
Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у пассажира рейса из Амстердама наличные средства на сумму более 75 тысяч евро, сообщили в пресс-службе организации.
"Должностным лицом таможни был остановлен 62-летний гражданин России. В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира инспектором были обнаружены наличные денежные средства в размере 74 тысяч 940 евро и 500 долларов", – уточнили в таможне.
Общая сумма незадекларированных средств составила 78 тысяч 809 долларов, что по курсу ЦБ России составляет 6 миллионов 580 тысяч 592 рубля.
Мужчине вменяют попытку совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере").
В конце июля сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у прилетевшей из Италии женщины незадекларированные предметы одежды, кожгалантерею и ювелирные изделия на 8,3 миллиона рублей.
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