Российские таможенники вскрыли контрабанду нефти на Украину

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Российские таможенники выявили контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФТС РФ.

Как уточняется, контрабанда осуществлялась через Новороссийск.

"ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более 2 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн нефти. Он указал в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после того, как танкер покинул территорию РФ, он отправился в украинский порт Южный, где и выгрузил нефть.

Ранее сообщалось, что на востоке Франции сотрудники таможенных служб задержали фальшивый катафалк, перевозивший в гробах более 70 килограммов марихуаны. Таможенники в департаменте Ду заметили транспортное средство на стоянке недалеко от города Безансон. Подозрение вызвало нервозное поведение водителя. При осмотре машины стало ясно, что кузов катафалка не был оборудован системой охлаждения. Кроме того, все 4 гроба, находящиеся внутри, имели одинаковые ручки и необычные замки.

