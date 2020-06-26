Во Франции задержали фальшивый катафалк, перевозивший в гробах свыше 70 кг марихуаны

05:30
Фото: Est Republicain
На востоке Франции сотрудники таможенных служб задержали фальшивый катафалк, перевозивший в гробах более 70 килограммов марихуаны. Об этом пишет местное издание Est Republicain.
Сообщается, что таможенники в департаменте Ду заметили транспортное средство на стоянке недалеко от города Безансон. Подозрение вызвало нервозное поведение водителя.
При осмотре машины стало ясно, что кузов катафалка не был оборудован системой охлаждения. Кроме того, все 4 гроба, находящиеся внутри, имели одинаковые ручки и необычные замки.
После вскрытия замков в гробах был найден 71 килограмм марихуаны. Наркотик был расфасован в запаянные пакеты.
По предварительной оценке, цена груза на черном рынке составляет порядка 700 тысяч евро.
Как пишет агентство France-Presse, груз следовал из Испании. Водитель фальшивого катафалка является гражданином Румынии. Он предстанет перед судом в ближайшее время.
Ранее полиция изъяла у москвича 3,6 килограмма наркотиков. Сотрудники правоохранительный органов провели обыск в квартире и в местах закладок.
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