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Происшествия

19:07

В Москве задержали наркогруппировку с 34,7 кг кокаина

происшествия криминал

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Москве сотрудники ФСБ задержали троих участников наркогруппировки с 34,7 килограмма кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, задержанным предъявлено обвинение по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Подмосковье был задержан 31-летний уроженец одной из стран Средней Азии, у которого во время досмотра нашли свертки с порошкообразным веществом светлого цвета. По данным полиции, это вещество – героин.

Во время допроса мужчина рассказал, что планировал сделать закладку с наркотиком. В отношении задержанного возбуждено дело.

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