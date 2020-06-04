Американец нашел в купленном на аукционе автомобиле кокаин на $850 тысяч

13:00
Фото: chron.com
Житель Техаса нашел в купленном на аукционе коллекционном автомобиле почти 35 килограммов кокаина на сумму около 850 тысяч долларов, сообщает "Газета.ру".
30 мая в офис шерифа округа Уэбб в штате Техас владелец машины позвонил в полицию и заявил, что обнаружил в потайном отсеке транспорта наркотики. Правоохранители увидели в тайнике 17 связок кокаина и еще 17 связок в другом. Как долго они находились в автомобиле и как туда попали, выясняет полиция.
В конце мая более 350 килограммов кокаина нашли у жителя Софии. Первая наркотическая партия весом 40 килограммов оказалась в машине мужчины, после обыска в его квартире специалисты изъяли еще 320 килограммов.
По оценке болгарского МВД, стоимость партии на черном рынке – около 41 миллиона евро. Злоумышленники собирались продать часть вещества внутри страны и еще часть перенаправить в страны Европы и Азии для перепродажи.
В апреле таможенные службы японского города Иокогама изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина. Его обнаружили на судне в порту населенного пункта. Общий вес кокаина – порядка 700 килограммов. Наркотики были спрятаны в контейнере среди ящиков для бананов.
Экипаж судна полностью отрицает свою причастность к перевозке запрещенных веществ. По информации экспертов, цена такой партии наркотиков на черном рынке – порядка 130 миллионов долларов.
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