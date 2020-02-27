Власти Турции отпустили россиянку, подозреваемую в ввозе наркотиков в страну

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Россиянку, которую подозревали в ввозе наркотиков на территорию Турции, освободили власти страны, сообщает ТАСС.

Ее освободили из-под стражи после судебного разбирательства. Два года назад ее уже задерживали в аэропорту Стамбула. Гражданку РФ подозревали в ввозе на территорию Турции лекарства, которое содержало запрещенное в стране вещество.

В настоящий момент в российско-турецких отношениях наблюдается напряженность в связи с событиями в Идлибе. Так, 27 февраля турецкие военные попытались сбить российские и сирийские самолеты в районе населенного пункта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что в настоящий момент между Москвой и Анкарой готовится новая серия консультаций в связи с ситуацией в Идлибе.