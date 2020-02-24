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Политика

16:26

Лавров заявил о готовящейся серии консультаций по Идлибу

политика

Фото: ТАСС/EPA/ YURI KOCHETKOV

Москва и Анкара готовят новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам главы внешнеполитического ведомства, цель предстоящих переговоров – разработка механизмов поддержания мира в зоне деэскалации конфликта и противодействие терроризму. Лавров также подчеркнул, что действующие договоренности предусматривают боевые действия против террористов.

"Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами России и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут пытаться действовать, как они стали действовать", – заявил министр.

22 февраля сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган намерен провести встречу с Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Совещание по ситуации в сирийской провинции Идлиб предварительно запланировано на 5 марта.

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