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Политика

22 февраля, 20:19

Эрдоган намерен обсудить ситуацию в Идлибе с Путиным, Макроном и Меркель

политика

Фото: TASS/Zuma

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен 5 марта обсудить с Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

"Тема Идлиба – такая же важная, как это ранее было с Африном и территориями, где проводилась (операция ВС Турции) "Источник мира", – отметил Эрдоган во время выступления в Измире.

Ранее в сирийской армии заявили, что расчеты ПВО получили приказ стрелять на поражение при незаконном вторжении в воздушное пространство республики.

До этого российские самолеты Су-24 ВКС нанесли удар по боевикам в зоне деэскалации в Идлибе, которые прорвались вглубь территории Сирии. Уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

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